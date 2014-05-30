В Петербурге билет на общественный транспорт можно купить через чат-бот

Отмечается, что при покупке билета через чат-бот взимается комиссия.

В Петербурге запустили функцию покупки билета в общественный транспорт через чат-бот. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Для покупки билета нужно войти в Telegram-бот "QR-билеты | Санкт-Петербург", произвести оплату и получить билет прямо в чате. QR-код нужно поднести к валидатору в трамвае, автобусе, троллейбусе. Отмечается, что при покупке билета в чат-боте взимается комиссия.

Также можно по-прежнему купить распечатанный QR-билет. Они продаются в кассах метрополитена и в кассах "Организатора перевозок".

Ранее стало известно, что петербуржцы одной картой могут оплатить проезд до 5 пассажиров автобуса.

Фото: Piter.tv