Росприроднадзор зафиксировал, что в Дудергофку при демонтаже моста сбрасывали бетон

Решение о привлечении виновных лиц будет приниматься после окончания проверки.

Региональное управление Росприроднадзора начало проверку по факту сброса бетона и арматуру в реку Дудергофку во время демонтажа пешеходного моста. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба ведомства.

На место выехал государственный инспектор. Во время осмотра в реке были обломки бетонных конструкций. Рабочие, которые демонтировали мост, нарушили условие пользование водным объектом. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

В начале мая о сбросе арматуры в реку сообщали петербуржцы.

Ранее Piter.TV рассказал о том, в реке Волковке собрали 2 тонны нефтепродуктов.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО