В реке Волковке собрали 2 тонны нефтепродуктов

В Смольном рассказали о работе экологов на прошлой неделе.

За прошедшую неделю специалисты ГУП "Экострой" вывезли 6,5 кг ртутьсодержащих, 8 кг щих и 690 кг химических отходов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Всего экологи приняли 194 обращения от петербуржцев, 34 раза выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после ликвидации аварий.

Замеры на содержание паров ртути в воздухе из-за разбитых термометров проводились по 28 адресам. 20 апреля специалисты ликвидировали аварийную ситуацию в Колпинском районе, где нашли 9 емкостей с химическим веществом синего цвета. Предположительно, в бочках находился пигмент краски. 22 апреля бесхозные ртутьсодержащие лампы обнаружили в Пушкинском районе. Всего было вывезено 16 ртутных ламп. Еще одну емкость с опасными отходами заметили 24 апреля на Смоленке во время субботника. Предположительно, это было отработанное моторное масло.

На водных объектах работало ГУП "Пиларн". Сотрудники провели мониторинг акватории Обводного канала в районе Ново-Каменского моста, устье реки Волковки, где была пена. Там собрали 2 тонны нефтепродуктов. Ситуация находится на контроле.

Общая сумма штрафов составила 263 тыс. рублей.

Фото: ГУП "Экострой"