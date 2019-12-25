Фото: в реке Волковке у проспекта Славы заметили пену

Автор фото отметила, что кто-то периодически сливает в реку пенные отходы.

В реке Волковке в районе железнодорожной станции "Проспект Славы" заметили отходы, похожие на пену. Фотографии появились в социальных сетях утром 21 апреля.

По словам одного из пользователей, пена появилась около 2 часов назад. Петербуржцы предположили, что виной тому стала автомойка, которая находится неподалеку, однако это лишь одна из версий.

Волковку загрязняют уже не в первый раз. Ранее в реке оказалась слишком большая концентрация цинка, азота аммонийного, взвешенных веществ и БПК5.

В феврале мыльными облаками заволокло Дудергофский канал.

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