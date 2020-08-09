Дудергофский канал вновь заволокло мыльными облаками

В Петербурге на акватории Дудергофского канала вновь появились облака белой пены. Очевидцы поделились в сети видео с места событий.
На записи видно, как над поверхностью воды летает пена. Похожая ситуация наблюдалась здесь 24 декабря 2020 года. Тогда в Росприроднадзоре предположили, что причиной появления пены мог стать сброс моющего вещества в воду.
Кто устроил "пенную вечеринку" на этот раз, неизвестно.
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