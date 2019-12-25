Участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посещать 25 городских музеев и два парка

Порядок бесплатного посещения будет установлен Комитетом по культуре.

Установлена дополнительная мера социальной поддержки лицам, которые участвуют или участвовали в проведении специальной военной операции (СВО), в том числе призваны на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и членам их семей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга, подписанным губернатором Александром Бегловым, участники СВО и члены их семей получают право бесплатного посещения музеев и парков культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Петербурга.

Бесплатно можно посетить 25 музеев и два парка культуры и отдыха: Центральный парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова и Ленинградский зоологический парк. Порядок бесплатного посещения будет установлен Комитетом по культуре.

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Фото: Piter.tv