Петербуржцы 7 декабря смогут бесплатно посетить Эрмитаж

Эрмитаж дарит своим посетителям бесплатный вход в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода.

Ежегодно, 7 декабря, Государственный Эрмитаж торжественно празднует День святой Екатерины, в честь которой названа при крещении основательница музея императрица Екатерина Великая.

Традиционно, 7 декабря, в день, который уже несколько лет является общегородским праздником, Эрмитаж дарит своим посетителям бесплатный вход в Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода.

Можно заранее оформить бесплатный билет на сайте tickets.hermitagemuseum.org или получить его в кассе в день посещения.

Также петербуржцы смогут бесплатно посетить Кунсткамеру 6 декабря.

Фото: пресс-служба Эрмитажа