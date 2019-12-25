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Петербуржцы смогут бесплатно посетить Кунсткамеру 6 декабря
Сегодня, 19:20
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Петербуржцы смогут бесплатно посетить Кунсткамеру 6 декабря

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Горожане смогут присоединиться к авторским экскурсиям.

Во вторник, 6 декабря, в Петербурге отмечают День Кунсткамеры. Жители Северной столицы смогут бесплатно посетить музей. Прийти сюда нужно до 15:00. В другие часы за вход придется заплатить. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург"

Горожане смогут присоединиться к авторским экскурсиям. Группы будут собирать с 10:30 до 15:00. Кроме того, в этот день будет произведен выстрел из пушки Петропавловской крепости. Директору Кунсткамеры Андрею Головневу предоставили возможность выстрелить из пушки. 

В 16:00 состоится открытие новой выставки, на которой посетители узнают о технологиях, искусстве и ритуалах народов, населявших Приобье в первом веке до нашей эры.

Ранее на Piter.tv: Эрмитаж будет работать бесплатно 7 декабря.

Фото: ВКонтакте / Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии (Максим Филатов)

Теги: бесплатный вход в музей, день кунсткамеры, куда сходить в петербурге, кунсткамера
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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