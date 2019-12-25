Петербуржцы смогут бесплатно посетить Кунсткамеру 6 декабря

Горожане смогут присоединиться к авторским экскурсиям.

Во вторник, 6 декабря, в Петербурге отмечают День Кунсткамеры. Жители Северной столицы смогут бесплатно посетить музей. Прийти сюда нужно до 15:00. В другие часы за вход придется заплатить. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Горожане смогут присоединиться к авторским экскурсиям. Группы будут собирать с 10:30 до 15:00. Кроме того, в этот день будет произведен выстрел из пушки Петропавловской крепости. Директору Кунсткамеры Андрею Головневу предоставили возможность выстрелить из пушки.

В 16:00 состоится открытие новой выставки, на которой посетители узнают о технологиях, искусстве и ритуалах народов, населявших Приобье в первом веке до нашей эры.

Ранее на Piter.tv: Эрмитаж будет работать бесплатно 7 декабря.

Фото: ВКонтакте / Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии (Максим Филатов)