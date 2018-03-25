Эрмитаж будет работать бесплатно 7 декабря

В День Екатерины Великой, 7 декабря, любой желающий сможет бесплатно посетить Эрмитаж. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции ТАСС.
В этом году онлайн-регистрация на бесплатное посещение была отменена, так как, по опыту Эрмитажа, многие граждане не приходят в музей после её прохождения. Таким образом, необходимо будет личное присутствие посетителей, подчеркнул Пиотровский.
Напомним, что бесплатное посещение Эрмитажа предоставляется льготникам (студентам, курсантам, пенсионерам, многодетным семьям и сотрудникам музеев) каждый третий четверг месяца. Также абсолютно всем разрешён свободный вход в Международный день музеев, который празднуется 18 мая.
Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж озвучил планы на 2023 год.
Фото: Piter.TV
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