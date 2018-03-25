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Эрмитаж будет работать бесплатно 7 декабря
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Эрмитаж будет работать бесплатно 7 декабря

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В День Екатерины Великой онлайн-регистрация на вход будет отменена.

В День Екатерины Великой, 7 декабря, любой желающий сможет бесплатно посетить Эрмитаж. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции ТАСС.

В этом году онлайн-регистрация на бесплатное посещение была отменена, так как, по опыту Эрмитажа, многие граждане не приходят в музей после её прохождения. Таким образом, необходимо будет личное присутствие посетителей, подчеркнул Пиотровский.

Напомним, что бесплатное посещение Эрмитажа предоставляется льготникам  (студентам, курсантам, пенсионерам, многодетным семьям и сотрудникам музеев) каждый третий четверг месяца. Также абсолютно всем разрешён свободный вход в Международный день музеев, который празднуется 18 мая.

Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж озвучил планы на 2023 год.

Фото: Piter.TV

Теги: бесплатный вход, музей, санкт-петербург, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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