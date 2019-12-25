Эрмитаж озвучил планы на 2023 год

Музей намерен продолжить использование новейших технологий при создании выставок.

Государственный Эрмитаж готовит новые выставки после успешно проведённых экспедиций. За уходящий год специалисты обнаружили уникальный клад золотых монет на месте античного городища Мирмекий и захоронение скифа знатного происхождения в Республике Тыва обнаружено. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на проведённую в музее конференцию.

В учреждении рассказали, что археологам повезло при обнаружении захоронения, поскольку оно едва не оказалось разграблено "искателями сокровищ". Злоумышленники промахнулись с местом раскопок, благодаря чему находка будет выставлена в новой экспозиции.

Кроме того, Эрмитаж определился с главной стратегией на 2023 год.

В нынешних геополитических ситуациях, ковидных ситуациях, привычках и реальности того, что мир разделён на много-много частей, новейшие технологии являются пособием для существования выставок. Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа

Ранее мы сообщили о том, что в Эрмитаже заявили о планах посадить растения, частицы которых нашли на одежде Петра Великого.

Фото: Piter.TV