Эрмитаж озвучил планы на 2023 год

Государственный Эрмитаж готовит новые выставки после успешно проведённых экспедиций. За уходящий год специалисты обнаружили уникальный клад золотых монет на месте античного городища Мирмекий и захоронение скифа знатного происхождения в Республике Тыва обнаружено. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на проведённую в музее конференцию.
В учреждении рассказали, что археологам повезло при обнаружении захоронения, поскольку оно едва не оказалось разграблено "искателями сокровищ". Злоумышленники промахнулись с местом раскопок, благодаря чему находка будет выставлена в новой экспозиции.
Кроме того, Эрмитаж определился с главной стратегией на 2023 год.
В нынешних геополитических ситуациях, ковидных ситуациях, привычках и реальности того, что мир разделён на много-много частей, новейшие технологии являются пособием для существования выставок.
Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа
Ранее мы сообщили о том, что в Эрмитаже заявили о планах посадить растения, частицы которых нашли на одежде Петра Великого.
Фото: Piter.TV
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