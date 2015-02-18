В Эрмитаже заявили о планах посадить растения, частицы которых нашли на одежде Петра Великого

На кафтане Петра Великого сотрудники Эрмитажа нашли частицы растений. Селекционеры попытаются вывести их и посадить в саду. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.
Учёные Всероссийского института растениеводства им. Вавилова выяснили, что одна колючка представляет собой люцерну малую, вторая — цепкоплодник. Данные виды не встречаются в северных широтах. Обычно они растут на юге России, в срединной и южной Европе.
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Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж
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