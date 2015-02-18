  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Эрмитаже заявили о планах посадить растения, частицы которых нашли на одежде Петра Великого
Сегодня, 12:00
108
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Эрмитаже заявили о планах посадить растения, частицы которых нашли на одежде Петра Великого

0 0

Специалисты выяснили, что колючка представляет собой люцерну малую, вторая — цепкоплодник.

На кафтане Петра Великого сотрудники Эрмитажа нашли частицы растений. Селекционеры попытаются  вывести их и посадить в саду. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

Учёные Всероссийского института растениеводства им. Вавилова выяснили, что одна колючка представляет собой люцерну малую, вторая — цепкоплодник. Данные виды не встречаются в северных широтах. Обычно они растут  на юге России, в срединной и южной Европе.

Ранее на Piter.tv: сегодня в Петербурге стартует фестиваль "Балабанов: до и после" .

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

Теги: петр первый, растения, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии