В Ленобласти разрешили бесплатно рубить ёлки к Новому году

В Ленинградской области с 1 декабря стартует акция, в рамках которой можно будет бесплатно получить новогоднюю живую ёлку.
В Комитете по природным ресурсам региона в ближайшее время составят список лесничеств, где можно будет срубить ель. Предполагается, что получить дерево можно будет в филиалах ЛОГКУ "Ленобллес".
Правила для получения ёлки будут такие же, как и в прошлом году. То есть один человек сможет взять только одно дерево, его высота не должна превышать трёх метров. Также с лесничеством необходимо заключить договор купли-продажи по нулевой ставке.
Также в Смольном рассказали, когда в Петербурге откроются елочные базары.
Фото: Piter.tv
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