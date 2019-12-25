В Ленобласти разрешили бесплатно рубить ёлки к Новому году

Правила для получения ёлки будут такие же, как и в прошлом году.

В Ленинградской области с 1 декабря стартует акция, в рамках которой можно будет бесплатно получить новогоднюю живую ёлку.

В Комитете по природным ресурсам региона в ближайшее время составят список лесничеств, где можно будет срубить ель. Предполагается, что получить дерево можно будет в филиалах ЛОГКУ "Ленобллес".

Правила для получения ёлки будут такие же, как и в прошлом году. То есть один человек сможет взять только одно дерево, его высота не должна превышать трёх метров. Также с лесничеством необходимо заключить договор купли-продажи по нулевой ставке.

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Фото: Piter.tv