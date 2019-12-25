Петербуржцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Сделать тест можно с 25 ноября по 5 декабря в Научном центре по профилактике и борьбе со СПИДом.

В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом, который отмечают 1 декабря, проходит под общим девизом "Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии". В рамках акции петербуржцы смогут бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Сделать тест можно с 25 ноября по 5 декабря в Научном центре по профилактике и борьбе со СПИДом (набережная Обводного канала, 179).

Центр молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора также принимает активное участие в этой акции. Бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию можно 1-5 декабря во всех медицинских офисах.

Помимо этого, в Петербурге с 25 ноября по 3 декабря будет открыта "горячая линия" по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. На неё можно обратиться анонимно по телефону — 8-800-555-49-43 или 812-764-02-48.

Ранее в Петербурге задержали распространителя ВИЧ.

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