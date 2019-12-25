В Петербурге задержали распространителя ВИЧ

Он знал о своём положительном ВИЧ-статусе с 2013 года, но не сказал возлюбленной об этом и вступал с ней в половую связь без средств защиты.

В Петербурге полицейские 23 ноября задержали иностранца, который заразил ВИЧ-инфекцией женщину. Ранее ГУВД Ташкентской области Республики Узбекистан объявило о его розыске. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В Петербурге с октября 2020 года по январь 2021 года он состоял в отношениях с женщиной. Он знал о своём положительном ВИЧ-статусе с 2013 года, но не сказал возлюбленной об этом и вступал с ней в половую связь без средств защиты. Женщины заразилась ВИЧ.

Против инфицированного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 113 УК Республики Узбекистан (распространение венерического заболевания или ВИЧ-инфекции, или СПИД).

Летом Комздрав Петербурга прокомментировал информацию об отказе вакцинировать людей с ВИЧ.

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