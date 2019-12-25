Комздрав Петербурга прокомментировал информацию об отказе вакцинировать людей с ВИЧ

Если вирус подавлен и клеток CD4 более 200, то никакая справка не нужна.

В петербургский Комитет по здравоохранению не поступало жалоб на отказ в вакцинации от коронавируса ВИЧ-инфицированных граждан. Ранее в СМИ появилась информация, что в некоторых поликлиниках от пациентов с ВИЧ требовали разрешение на укол от инфекционистов.

Как рассказали РИА Новости в Комздраве, в комитет не поступало подобных жалоб. Также власти отметили, что медики точно знают о том, что ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса. При этом врачи должны уточнить перед прививкой, принимает ли человек терапию, подавлен ли вирус и какое количество CD4 клеток содержится у него в организме.



Если вирус подавлен и клеток более 200, то никакая справка не нужна. Если пациент не лечится и не помнит свою вирусную нагрузку, то тогда врач имеет право отправить его за справкой в Центр-СПИД.

В июле в Великобритании стартовали клинические испытания вакцины от ВИЧ.

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