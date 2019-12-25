В Великобритании стартовали клинические испытания вакцины от ВИЧ

Вакцина называется HIVconsvX.

Ученые из Оксфордского университета в Великобритании создали кандидата на вакцину HIVconsvX против ВИЧ. Первая фаза клинических испытаний уже стартовала. Отмечается, что это мозаичная вакцина, которая нацелена на широкий спектр вариантов ВИЧ-1.

В первой фазе испытаний принимают участие 30 человек в возрасте от 18 до 65 лет. У всех статус ВИЧ отрицательный. Добровольцы получат две дозы препарата, разница между уколами составляет четыре недели.

По словам профессора Томаша Ханке из Института Дженнера Оксфордского университета, эффективная вакцина против вируса иммунодефицита человека была "неуловимым призраком" в течение четырех десятков лет. Так, вакцина индуцирует мощные Т-клетки иммунитета и уничтожает патоген, атакуя его уязвимые области.

Данный проект финансируется Европейской комиссией по программе исследований и инноваций Horizon 2020.

Ранее мы писали, что россияне с ВИЧ жаловались на отказы в вакцинации от коронавируса.

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