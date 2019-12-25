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В пятницу вход для пенсионеров в Ленинградский зоопарк будет бесплатным
Сегодня, 14:40
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В пятницу вход для пенсионеров в Ленинградский зоопарк будет бесплатным

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Такой подарок в зоопарке решили сделать в честь Дня пожилого человека.

В пятницу, 1 октября, вход в Ленинградский зоопарк для пожилых людей будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На входе нужно будет показать свое пенсионное удостоверение и паспорт. Отмечается, что для бесплатного входа нужно пенсионное удостоверение именно по достижению старости. 

В 12:00 и 13:00 в зоопарке пройдет экскурсия "Знакомьтесь, зоопарк!". С 12 до 15 часов будет работать исторический маршрут "Блокадные заметки". В 12:00 и 15:00 у павильона "Приматы" будут кормить обезьян, а в 15:20 — выдр (около вольера "Выдры". Со всеми мероприятиями вы можете ознакомиться на сайте зоопарка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы подарили питомцам Ленинградского зоопарка 700 килограммов вкусностей. 

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: день пожилого человека, ленинградский зоопарк, пенсионеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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