В пятницу вход для пенсионеров в Ленинградский зоопарк будет бесплатным

Такой подарок в зоопарке решили сделать в честь Дня пожилого человека.

В пятницу, 1 октября, вход в Ленинградский зоопарк для пожилых людей будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На входе нужно будет показать свое пенсионное удостоверение и паспорт. Отмечается, что для бесплатного входа нужно пенсионное удостоверение именно по достижению старости.

В 12:00 и 13:00 в зоопарке пройдет экскурсия "Знакомьтесь, зоопарк!". С 12 до 15 часов будет работать исторический маршрут "Блокадные заметки". В 12:00 и 15:00 у павильона "Приматы" будут кормить обезьян, а в 15:20 — выдр (около вольера "Выдры". Со всеми мероприятиями вы можете ознакомиться на сайте зоопарка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы подарили питомцам Ленинградского зоопарка 700 килограммов вкусностей.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк