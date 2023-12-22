С 1 по 10 мая проезд по ЗСД для ветеранов будет бесплатным

Для реализации права бесплатного проезда ветерану, управляющему транспортным средством или являющемуся пассажиром транспортного средства, необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД.

Ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица смогут бесплатно проезжать по Западному скоростному диаметру (ЗСД) с 1 по 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы".

Для реализации права бесплатного проезда ветерану, управляющему транспортным средством или являющемуся пассажиром транспортного средства, необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД.

Правила бесплатного проезда:

– Проезд необходимо осуществлять, используя полосы, на которых осуществляется оплата наличными/банковской картой;

– Необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД.

Крайне желательно обеспечить отсутствие в автомобиле транспондера. Если транспондер все же есть и сработал, нужно предъявить кассиру документы, дающие право бесплатного проезда. Поездки будут скорректированы в течение 5 рабочих дней.

Также в Петербурге ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить на электричках с 28 апреля по 31 мая.

Фото: Piter.tv