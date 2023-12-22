Дети участников СВО смогут пользоваться общественным транспортом Петербурга и Ленобласти бесплатно

Возможность продлена до 31 декабря 2024 года включительно.

Дети участников СВО могут использовать выданный им бесплатный проездной в общественном транспорте и поездах пригородного следования Петербурга и Ленобласти. Соответствующее соглашение подписали губернаторы регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 14 февраля.

Кроме того, соглашением предусмотрено право проезда в общественном транспорте Петербурга и Ленобласти для ветеранов труда и военной службы, реабилитационных лиц и лиц, которые признаны пострадавшими от репрессий, проработавших в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, и других льготников.

Для детей участников СВО возможность продлена до 31 декабря 2024 года включительно.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге до 2029 года в развитие транспортной системы намерены вложить 2 трлн рублей.

Фото: Piter.TV