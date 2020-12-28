Бесплатные лекарства для лечения коронавируса получили более 160 тысяч петербуржцев

С ноября 2020 года на лекарственные препараты для пациентов, которые болеют дома, выделили более 838 млн рублей из федерального бюджета и 321 млн рублей из городского.

В Петербурге бесплатные лекарства от COVID-19 получили 161 154 жителей города, которые находились на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день на бюджетной основе предоставляют медицинские препараты от коронавируса 9 700 пациентам. Вице-губернатор города Олег Эргашев отметил, что в Северной столице есть необходимый запас лекарств для терапии.

Известно, на закупку таблеток и микстур для амбулаторных больных с ноября 2020 года было выделено свыше 838 млн рублей из федерального бюджет и 321 млн рублей из резервного фонда правительства Петербурга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что за минувшие сутки обследовали на коронавирус более 18 тысяч петербуржцев. Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, то их можно задать по телефону "122".

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