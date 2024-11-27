Для студентов колледжей и техникумов в Петербурге планируют организовывать бесплатные экскурсии

Законопроект принят в ЗакСе в первом чтении.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга в первом чтении 8 октября приняли законопроект, который предполагает проведение бесплатных экскурсий для студентов колледжей и техникумов. Об этом сообщил парламентарий Денис Четырбок.

В настоящее время таким полномочием регионы были наделены в результате корректировки федерального законодательства, инициированной ЗакСом Северной столицы. Документ в июне подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь культурно-познавательные экскурсии и путешествия за счет бюджетных средств будут организовываться региональными властями не только для школьников, но и для обучающихся профессиональных образовательных организаций до 23 лет. Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга

Фото: Piter.TV