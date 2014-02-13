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В Ленобласти депутат предложил выдавать бесплатную землю участникам спецоперации на Украине
Сегодня, 8:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти депутат предложил выдавать бесплатную землю участникам спецоперации на Украине

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При этом до подачи заявления на получение участка участник спецоперации должен не менее пяти лет проживать на территории 47 региона.

В ЗакСе Ленобласти предложили включать в списки на получение бесплатных земельных участков военнослужащих, находящихся на Украине. На участках им разрешат строить жилье.

Внести поправки в закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для ИЖС" предложил депутат Никита Коваль. Если данная инициатива будет утверждена, то военные смогут получить от 6 до 25 соток земли в зависимости от статуса населенного пункта. Претендовать на землю смогут многодетные семьи, герои России и ветераны боевых действий.

При этом до подачи заявления на получение участка участник спецоперации должен не менее пяти лет проживать на территории 47 региона.

В Ленобласти 1 июля объявлен Днем ветерана боевых действий.

Фото: Piter.tv

Теги: земля, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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