В Ленобласти депутат предложил выдавать бесплатную землю участникам спецоперации на Украине

При этом до подачи заявления на получение участка участник спецоперации должен не менее пяти лет проживать на территории 47 региона.

В ЗакСе Ленобласти предложили включать в списки на получение бесплатных земельных участков военнослужащих, находящихся на Украине. На участках им разрешат строить жилье.

Внести поправки в закон "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для ИЖС" предложил депутат Никита Коваль. Если данная инициатива будет утверждена, то военные смогут получить от 6 до 25 соток земли в зависимости от статуса населенного пункта. Претендовать на землю смогут многодетные семьи, герои России и ветераны боевых действий.

При этом до подачи заявления на получение участка участник спецоперации должен не менее пяти лет проживать на территории 47 региона.

В Ленобласти 1 июля объявлен Днем ветерана боевых действий.

Фото: Piter.tv