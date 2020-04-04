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В Ленобласти 1 июля объявлен Днем ветерана боевых действий
Сегодня, 16:28
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В Ленобласти 1 июля объявлен Днем ветерана боевых действий

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Соответствующий законопроект был одобрен парламентариями региона сразу в трех чтениях.

В среду, 22 июня, депутаты ЗакСа 47-ого региона в трех чтениях приняли законопроект о введении новой памятной даты в календарь Ленинградской области. Теперь 1 июля официально объявлен  Днем ветерана боевых действий на региональном уровне. Об этом сообщила пресс-служба областного парламента. 

Изменения были внесены в статью 2 областного закона "О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области".

Добавим, что такое решение единогласно одобрили все депутаты ЗакСа.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть обеспечила потребности жителей в сельхозпродукции.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ветераны боевых действий, законопроект, закс ленобласти, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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