В Ленобласти 1 июля объявлен Днем ветерана боевых действий

Соответствующий законопроект был одобрен парламентариями региона сразу в трех чтениях.

В среду, 22 июня, депутаты ЗакСа 47-ого региона в трех чтениях приняли законопроект о введении новой памятной даты в календарь Ленинградской области. Теперь 1 июля официально объявлен Днем ветерана боевых действий на региональном уровне. Об этом сообщила пресс-служба областного парламента.

Изменения были внесены в статью 2 областного закона "О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области".

Добавим, что такое решение единогласно одобрили все депутаты ЗакСа.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть обеспечила потребности жителей в сельхозпродукции.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области