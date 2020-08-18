Ленобласть обеспечила потребности жителей в сельхозпродукции

Как выяснилось, за год на регион приходится треть производства молока и мяса на Северо-Западе.

Ленинградская область способна самостоятельно обеспечить своих жителей сельскохозяйственной продукцией - молоком, мясом и яйцом. Такие данные привёл региональный комитет по агропромышленному комплексу, ссылаясь на статистику по объемам производства Петростата и показатели объемом потребления полукровных на человека от Минздрава страны.

Ведомству удалось подчитать, что областные предприятия на 584% обеспечивают жителей яйцом, на 180% – мясом, на 120% – молоком и на 100% – картофелем.

Кроме того, на регион приходится треть от производства молока и мяса на всем Северо-Западе - в облей. людности это 649,6 тыс. тонн молока и 362,5 тыс. тонн мяса. За этот же период область производит 75% (3,5 млрд шт) куриных яиц от округа. Отмечается, что все излишки продукции экспортируют в соседние регионы.

Ранее мы сообщили о том, что более 30 выпускников из Ленобласти сдали ЕГЭ на 100 баллов.

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