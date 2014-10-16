Более 30 выпускников из Ленобласти сдали ЕГЭ на 100 баллов

Уже 37 выпускников из Ленобласти сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47 региона.
Одиннадцатиклассники сдали на максимальный балл литературу, химию, русский язык и математику. При этом официальные итоги ЕГЭ в регионе подведут не позже 6 июля.
Сегодня, 21 июня, у школьников проходит заключительный экзамен основного этапа: они сдают информатику.
Российские вузы с 20 июня начали прием документов от абитуриентов.
Фото: Telegram / Админка Ленобласти
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