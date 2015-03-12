Российские вузы с 20 июня начали прием документов от абитуриентов

Кампания по поступлению в вузы продлится до 25 июля, а до 9 августа должны быть изданы приказы о зачислении первокурсников.

В России 20 июня стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты могут подать заявления тремя способами: лично, по почте или в электронном формате – через университета или сервис "Поступление в вуз онлайн".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал ранее, что в этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников. Для них выделено 588 044 места. На первом месте по количеству бюджетных мест – инженерные специальности, затем педагогические, общественные и медицинские.

Кампания по поступлению в вузы продлится до 25 июля, а до 9 августа должны быть изданы приказы о зачислении первокурсников.

Ранее в Петербурге подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022 по русскому языку и математике.

Скриншот: Госуслуги / Поступление в вуз онлайн

Фото: Piter.tv