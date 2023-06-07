В Петербурге юристы бесплатно проконсультируют жителей

Прием запланирован на 11-12 сентября.

Жители Петербурга получат бесплатную юридическую помощь. Пресс-служба Главного управления Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области анонсировала дни, когда горожане смогут обратиться к специалистам по юридическим вопросам.

Прием запланирован на 11-12 сентября. Жителей будут принимать с 10:00 до 15:00 на Исаакиевской площади в доме № 11. Их проконсультируют профессиональные адвокаты, нотариусы, специалисты филиала фонда "Защитники Отечества", представители регионального отделения Социального фонда России, судебные приставы, а также сотрудники Государственного юридического бюро.

Запись на прием проходит по телефону 8 (905) 287-77-47. Напомним, что консультация бесплатная.

Ранее мы писали, что в петербургских ТК организуют постоянные центры медицинской диагностики.

Фото: Pxhere