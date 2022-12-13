Яровая призвала предусмотреть бесплатную юрпомощь соотечественникам в иностранных судах

Депутат ГД направит инициативу на рассмотрение в российское правительство.

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая считает, что соотечественникам за рубежом нужно оказывать бесплатную юридическую помощь в иностранных судебных инстанциях. Соответствующее мнение парламентарий высказала в ходе выступления на сессии "Русофобия: нацизм XXI века" на площадке Петербургского международного юридического форума. Политик добавила, что собирается подготовить обращение к правительству страны и в Ассоциацию юристов с инициативами по проблеме.

...На уровне бесплатной юридической помощи отказывать содействие соотечественникам по подаче заявлений в иностранные суды, чтобы запустить массовую процедуру защиты граждан России и соотечественников от дискриминации. Ирина Яровая, депутат ГД РФ

Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию.

Фото и видео: ПМЮФ