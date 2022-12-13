Яровая рассказала, зачем нужна уголовная ответственность за русофобию

В Госдуме рассказали о важности внести понятие в юридическую плоскость.

Установление уголовной ответственности за русофобию призвано сохранить мир и безопасность в мире. Это решение направлено на то, чтобы остановить тех должностных лиц, которые пустились в "гонку русофобии". Речь идет о должностных представителях стран, которые предают национальные интересы своих граждан. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии "Русофобия: нацизм XXI века", проводимой на площадке XI Петербургского международного юридического форума, сделала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая. Политик предложила коллега определить феномен как человеконенавистническую идеологию, за которую требуется установить ответственность.

Установление уголовной ответственности за русофобию, отнесение русофобии к современному нацизму и человеконенавистнической идеологии - это целеполагание, направленное на сохранение мира и безопасности. Ирина Яровая, депутат Госдумы России

Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием.

Фото и видео: ПМЮФ