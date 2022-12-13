Яровая предупредила о последствиях увлеченности США биологическим оружием

В Госдуме рассказали о внешней политике Вашингтона по отношению к России.

Увлеченность США биологическим оружием - это самое скрытое, самое трудновыявлемое и непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Соответствующее заявление в рамках выступления на сессии "Русофобия: нацизм XXI века" политик сделала на площадке XI Петербургского международного юридического форума.

Их (Америки) увлечённость биологическим оружием - это фактически самое скрытое, самое трудновыявлемое, непредсказуемое оружие массового поражения, которое в ближайшее время может встать во весь рост перед всем миром. Ирина Яровая, депутат Госдумы России

Москалькова сообщила о пятикратном росте числа обращений из-за русофобии в 2022 году.

Фото и видео: ПМЮФ