Бесплатная вырубка елей в Ленобласти проводится на лесных участках, подлежащих расчистке

С 1 декабря жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут бесплатно срубить ёлку к Новому году в одном из лесничеств региона. Ели и другие хвойные деревья можно получить в период с 1 декабря 2022 по 10 января 2023 года. Подробную инструкцию можно посмотреть по ссылке.
Несмотря на данную многолетнюю традицию, некоторые люди называют данную акцию "мракобесием" и уничтожением лесов. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области в очередной раз напомнил, что заготовка елей для собственных нужд проводится на лесных участках, подлежащих расчистке. Это могут быть трассы линий электропередач, противопожарные разрывы.
То есть деревья вырубаются на территориях, где не требуется сохранение подроста и насаждений, где ёлочки в любом случае подлежат вырубке и утилизации.
Комитет по природным ресурсам
После окончания праздников в январе 2023 года ёлочки можно будет сдать в пункты по сбору и переработке хвойных деревьев. Так предновогодняя кампания по самостоятельной заготовке новогодних елей служит примером рационального и бережного использования природных ресурсов, отметили в комитете.
За заготовку новогодних деревьев вне границ, отведенных под рубку территории (даже при наличии договора на заготовку новогодней ели), гражданин может быть привлечён к административной ответственности.
Фото: Комитет по природным ресурсам
Видео: Telegram/ Админка Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все