Бесплатная вырубка елей в Ленобласти проводится на лесных участках, подлежащих расчистке

То есть деревья вырубаются на территориях, где не требуется сохранение подроста и насаждений, где ёлочки в любом случае подлежат вырубке и утилизации.

С 1 декабря жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут бесплатно срубить ёлку к Новому году в одном из лесничеств региона. Ели и другие хвойные деревья можно получить в период с 1 декабря 2022 по 10 января 2023 года. Подробную инструкцию можно посмотреть по ссылке.

Несмотря на данную многолетнюю традицию, некоторые люди называют данную акцию "мракобесием" и уничтожением лесов. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области в очередной раз напомнил, что заготовка елей для собственных нужд проводится на лесных участках, подлежащих расчистке . Это могут быть трассы линий электропередач, противопожарные разрывы.

То есть деревья вырубаются на территориях, где не требуется сохранение подроста и насаждений, где ёлочки в любом случае подлежат вырубке и утилизации. Комитет по природным ресурсам

После окончания праздников в январе 2023 года ёлочки можно будет сдать в пункты по сбору и переработке хвойных деревьев. Так предновогодняя кампания по самостоятельной заготовке новогодних елей служит примером рационального и бережного использования природных ресурсов, отметили в комитете.

За заготовку новогодних деревьев вне границ, отведенных под рубку территории (даже при наличии договора на заготовку новогодней ели), гражданин может быть привлечён к административной ответственности.

Фото: Комитет по природным ресурсам

Видео: Telegram/ Админка Ленобласти