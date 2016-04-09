Tesla представила новый беспилотный грузовик

В сети появилось видео и фото нового детища Илона Маска.

Илон Маск и его компания Tesla явили миру новое детище - беспилотный грузовик, работающий на электродвигателе.

Разработчики утверждают, что зарядки грузовика будет хватать на 800 километров, а после 30-минутной подзарядки сможет проехать еще 650 километров. Если 36 тонный грузовик загрузить полностью, то скорости 100 километров в час он достигнет всего спустя 20 секунд.

Отличается и кабина водителя. Кресло находится посредине кабине. Автомобиль оснащен автопилотом. По мнению пользователей интернета, машина выглядит как из фильмов о будущем.

Предположительно производство новинки начнется в 2019 году. Цена новинки неизвестна.

Видео и фото: Twitter, Instagram (elonmusk)