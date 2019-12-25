Петербуржца могут осудить за беременность 15-летней девочки

Они занялись сексом по обоюдному согласию в августе этого года. Девочка находится на 7 неделе беременности.

Несовершеннолетняя петербурженка забеременела после полового сношения с 18-летним юношей. Телефонограмма поступила из Городского консультативно-диагностического центра для детей "Ювента". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Несовершеннолетняя 2005 года рождения обратилась в центр 15 октября. В ходе осмотра было установлено, что девочка ведет раннюю половую жизнь, также она беременна и находится на 7 неделе. На учете в ПДН она не состоит, девочку воспитывает мать.

Оказалось, что в августе 2020 года в квартире дома 13 по улице Маршала Захарова у девочки произошёл половой акт по обоюдному согласию с 18-летним юношей. Накануне у метро "Автово" молодого человека задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина из Ленобласти снимал сношение с 15-летней на камеру и рассылал в соцсетях.

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