Мужчина из Ленобласти снимал сношение с 15-летней на камеру и рассылал в соцсетях

Житель Шлиссельбурга был задержан еще в июне текущего года.

Еще в июне в Шлиссельбурге задержали извращенца, который неоднократно вступал в половую связь с девочкой, не достигшей 16 лет. Оказалось, что весь процесс мужчина снимал на видео. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах

Еще 19 июня 46-летний уроженец Ленинграда был задержан в Шлиссельбурге. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Во время уточнения деталей произошедшего выяснилось, что мужчина не позже 18 июня, находясь в своей квартире вступал в половое сношение по обоюдному согласию с 15-летней девушкой. В это же время он осуществил фото и видеосъемку порнографического характера в целях распространения. Затем в соцсети "ВКонтакте" он разослал эти видео и фото неустановленному кругу лиц. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец совратил школьницу в конюшне в Парголово.

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