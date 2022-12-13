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В Ленобласти в видеоловушку попала беременная лосиха

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В нашем регионе роды у лосих проходят, как правило, в апреле-мае.

Во Всеволожском районе Ленобласти 26 апреля с помощью видеоловушки автору блога "Каждой твари по паре" Павлу Глазкову удалось заснять беременную лосиху.

Будущая мать, как по заказу, подошла вплотную к видеоловушке и продемонстрировала, как внутри нее шевелится малыш, а возможно, и не один. До родов остались считанные дни.

Павел Глазков, биолог

В нашем регионе роды у лосих проходят, как правило, в апреле-мае. Большинство лосих рожают по одному детенышу, реже – по два, и лишь одна на тысячу лосих может родить тройню. В Ленинградской области живут около 24 тысяч лосей, в Петербурге – 30 особей. 

Ранее биолог Павел Глазков показал, как на Ладоге нерестится щука. 

Видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: лосиха, лось
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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