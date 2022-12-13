Одна самка щуки может откладывать до 200 тысяч икринок.

На Ладоге в разгаре нерест щуки, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

Зрелище поистине потрясающее. Нерест щуки – один из ярких признаков наступления весны! По моим ощущениям, только с этого момента весна окончательно вступает в свои права! Павел Глазков, биолог

По словам Павла Глазкова, самки щуки начинают размножаться на третьем-четвертом году жизни, самцы – на пятом. Нерест происходит весной при температуре воды +3..+6 градусов, и только на мелководье – на глубине 0,5-1 метра. В это время щуки держатся группой, которую называют гнездом: с одной самкой – от 2 до 8 самцов. Самка плывет впереди, а самцы за ней. Во время нереста рыбы шумно плещутся: из воды постоянно появляются спинные и хвостовые плавники, спины рыб.

Во время нереста щуки трутся о кусты, тростник, траву и другие предметы. Когда метание икры завершается, участники процесса уплывают в разные стороны с громкими всплесками.

В этот момент маленький самец может стать жертвой самки, если не догадается оперативно скрыться с глаз долой. Павел Глазков, биолог

Икринки щуки в диаметре около 3 мм. На несколько дней после икрометания они приклеиваются к растительности, а затем скатываются на дно, где и происходит их развитие. Одна самка щуки может откладывать до 200 тысяч икринок.

На прошлой неделе в Ленинградской области начался массовый пролет гусей. Через Ленинградскую область пролетает семь видов гусей: гусь гуменник, белолобый гусь, пискулька, черная казарка, канадская казарка, белощекая казарка и серый гусь. Однако в 47 регионе гнездятся только серый гусь и белощекая казарка, остальные виды гусей бывают только пролетом на север.

Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков