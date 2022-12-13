Через Ленинградскую область пролетает семь видов гусей: гусь гуменник, белолобый гусь, пискулька, черная казарка, канадская казарка, белощекая казарка и серый гусь.

В Ленинградской области идет массовый пролет гусей, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

Во время миграции гуси делают короткие остановки, в основном на полях, образуя большие шумные стаи. Мне посчастливилось наблюдать на одном поле одновременно около пяти тысяч птиц. Это очень большое скопление гусей для нашего региона. Павел Глазков, биолог

Через Ленинградскую область пролетает семь видов гусей: гусь гуменник, белолобый гусь, пискулька, черная казарка, канадская казарка, белощекая казарка и серый гусь. Однако в 47 регионе гнездятся только серый гусь и белощекая казарка, остальные виды гусей бывают только пролетом на север.

Гуси образуют пары на всю жизнь. Самец и самка постоянно держатся вместе, не покидая друг друга ни на минуту. Гуси – птицы-долгожители. В природе они живут до 20 лет.

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Фото и видео: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков