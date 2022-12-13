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В село Рождествено вернулись белые аисты
Сегодня, 15:36
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В село Рождествено вернулись белые аисты

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Они сразу начали продолжать свой род.

В село Рождествено вернулись белые аисты, которые сразу начали продолжать свой род, рассказал автор блога "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

На территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рождествено белые аисты уже не первый год подряд успешно выводят птенцов. Чтобы птицам было удобно строить гнездо, служители Храма специально установили во дворе столб с круглой деревянной подставкой наверху. 

Аисты сообща строят гнездо, вместе насиживают яйца и заботливо выращивают потомство. Аист издревле считается вестником материнства. По славянским поверьям, в дом, рядом с которым появляется его гнездо, приходит семейное счастье и благополучие.

Павел Глазков, биолог

В последние годы в Ленинградской области гнездится около 200 пар аистов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в конце марта показывал в своём Telegram-канале вернувшихся в регион аистов, которые пережидают снегопады.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: аист, рождествено
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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