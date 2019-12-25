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Вице-губернатор Ленобласти прокомментировал ситуацию с бензином
Сегодня, 10:27
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Вице-губернатор Ленобласти прокомментировал ситуацию с бензином

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Правительство на связи с сетевыми операторами.

Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков прокомментировал ситуацию с топливом на автозаправочных станциях региона. 

По его словам, правительство на связи с сетевыми операторами. На отдельных заправках возможны перебои. Дело в логистических сбоях на фоне атак на перерабатывающие мощности. В настоящее время прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы для того, чтобы обеспечить приоритетное снабжение. Но на малых АЗС напряженность сохраняется. 

В связи с этим некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива, но ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили два месяца назад, пройдем и этот период.

Егор Мищеряков, вице-губернатор области 

Ранее мы рассказывали о том, что водители жалуются на нехватку бензина на трассе М-11 "Нева". 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, топливо
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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