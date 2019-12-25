Вице-губернатор Ленобласти прокомментировал ситуацию с бензином

Правительство на связи с сетевыми операторами.

Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию Егор Мищеряков прокомментировал ситуацию с топливом на автозаправочных станциях региона.

По его словам, правительство на связи с сетевыми операторами. На отдельных заправках возможны перебои. Дело в логистических сбоях на фоне атак на перерабатывающие мощности. В настоящее время прорабатываются варианты перенаправления поставок и специальные режимы работы для того, чтобы обеспечить приоритетное снабжение. Но на малых АЗС напряженность сохраняется.

В связи с этим некоторые станции вводят ограничения на отпуск топлива, но ситуация держится на контроле, и аналогичные сложности мы уже проходили два месяца назад, пройдем и этот период. Егор Мищеряков, вице-губернатор области

Ранее мы рассказывали о том, что водители жалуются на нехватку бензина на трассе М-11 "Нева".

Фото: Piter.TV