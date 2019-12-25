Спикер ЗакСа Бельский проведет прием граждан в Московском районе

Спикер ЗакСа Александр Бельский проведет личный прием граждан в Московском районе МО "Звездное". Об этом сообщила его пресс-служба. Прием пройдет 14 июня по адресу Алтайская улица, 13, в 16:30. Первый прием Бельский провел в мае в Адмиралтейском районе. Спикер планирует увидеться с жителями всех районов Петербурга. Ранее Piter.tv сообщил о том, что голосование по кандидатам в Молодежный парламент Петербурга продлили до 13 июня. Фото: ВКонтакте / Александр Бельский