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Спикер ЗакСа Александр Бельский проведет личный прием граждан в Московском районе МО "Звездное". Об этом сообщила его пресс-служба.
Прием пройдет 14 июня по адресу Алтайская улица, 13, в 16:30.
Первый прием Бельский провел в мае в Адмиралтейском районе. Спикер планирует увидеться с жителями всех районов Петербурга.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что голосование по кандидатам в Молодежный парламент Петербурга продлили до 13 июня.
Фото: ВКонтакте / Александр Бельский
Спикер ЗакСа Бельский проведет прием граждан в Московском районе
Встреча пройдет на территории МО "Звездное".
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