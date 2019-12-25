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Спикер ЗакСа Бельский проведет прием граждан в Московском районе
Сегодня, 16:12
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Спикер ЗакСа Бельский проведет прием граждан в Московском районе

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Встреча пройдет на территории МО "Звездное".

Спикер ЗакСа Александр Бельский проведет личный прием граждан в Московском районе МО "Звездное". Об этом сообщила его пресс-служба.

Прием пройдет 14 июня по адресу Алтайская улица, 13, в 16:30. 

Первый прием Бельский провел в мае в Адмиралтейском районе. Спикер планирует увидеться с жителями всех районов Петербурга. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что голосование по кандидатам в Молодежный парламент Петербурга продлили до 13 июня. 

Фото: ВКонтакте / Александр Бельский
Теги: бельский, прием граждан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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