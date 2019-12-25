Голосование по кандидатам в Молодежный парламент Петербурга продлили до 13 июня

По итогам конкурса будут отобраны 32 человека.

В ЗакСе решили продлить срок голосования по кандидатам в Молодежный парламент. Об этом 8 июня сообщил спикер Александр Бельский.

Напомним, в Петербурге появится Молодежный парламент с 50 депутатами. 18 человек будут включены по предложению политических партий, представленных в ЗакСе. Еще 32 будут назначены по результатам конкурсного отбора. Конкурс проходит в III этапа. III этап стартовал 3 июня. Голосование решили продлить до 18:00 13 июня. Оно проходит на сайте городского парламента.

Парламент будет сформирован сроком на 2 года. Его члены будут заниматься подготовкой законодательных предложений в сфере молодёжной политики, взаимодействовать с депутатами "взрослого" парламента, участвовать в мероприятиях, организовывать проектную деятельность, развивать волонтерство.

Фото: ВКонтакте / Молодежный парламент Санкт-Петербурга