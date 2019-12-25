Спикер Бельский проведет личный прием граждан в Красногвардейском районе

Депутаты уже ушли в летний отпуск.

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский проведет личный прием граждан в Красногвардейском районе в июле. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

При этом точная дата пока не указывается. Записаться на прием можно через сайт Законодательного собрания или по телефону 318-81-05.

Ранее председатель провел личный прием в Адмиралтейском районе, Московском, Невском. На заключительном заседании парламента в этом сезоне от рекомендовал депутатам также проводить личные приемы и ходить по дворам.

Фото: Telegram / Александр Бельский