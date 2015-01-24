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Вице-премьер Белоусов заявил о "воплях" металлургов
Сегодня, 20:25
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Вице-премьер Белоусов заявил о "воплях" металлургов

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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал о новых претензиях к металлургам.

Вице-премьер заявил, что государство "спалило" на поддержку экономики во время пандемии коронавируса 4 триллиона рублей. В то время как металлургические компании устроили "вопли" из-за повышения налогов. 

"Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов", - заявил Белоусов. 

Чиновник отметил, что в сложный период государство не просило поддержки у металлургических компаний, а получило заимствования у банков.

Ранее Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет около 100 миллиардов рублей, так как именно на эту сумму они "нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа" государство. 

Фото: Pixabay

Теги: андрей белоусов, металлургия
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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