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Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет около 100 млрд рублей
Сегодня, 11:13
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Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет около 100 млрд рублей

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В "ковидном" 2020 году металлургические компании доход увеличили в разы.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, во время пандемии коронавируса в прошлом году металлургические компании в России доходы увеличили в разы. Это произошло в том числе за счет повышения цен на внутреннем рынке.

По словам Белоусова, российские металлургические компании в бюджет должны вернуть около 100 млрд рублей. По его мнению, для этого необходимо повысить НДПИ.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд руб.", — сказал РБК Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что деньги компании должны вернуть государству в виде налога.

Фото: pixabay 

Теги: металлургические компании
Категории: Новости России, Лента новостей,

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