Металлургов попросили поделиться кислородом с больницами

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил металлургические компании в России снизить потребление технического кислорода. По его словам, это необходимо, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщает РБК со ссылкой на источники.
В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранени, — сообщил изданию источник.
Отмечается, что Минпромторг просит производителей технических и медицинских газов предоставить информацию об уровне производства и потребления. Об этом же попросило ведомство и металлургические компании.
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Вот уж смешно, так смешно. Нужно не заставлять металлургов делиться техническим кислородом, а приобрести каждой больнице медицинский кислородный концентратор и даже не один. Приборы эти существуют разные и цена не слишком запредельная. Беда в том, что о существовании таких приборов просто не знает большинство медицинских специалистов.
Медицинские кислородные конценраторы безопасны, просты в обслуживании, не занимают много места, легко перемещаются с места на место, потребляют только электроэнергию, не являются дефицитом. Производят их в Китае, Европе и США.