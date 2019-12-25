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Металлургов попросили поделиться кислородом с больницами
Сегодня, 8:36
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Металлургов попросили поделиться кислородом с больницами

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Компании попросили предоставить информацию об уровне производства и потребления.

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил металлургические компании в России снизить потребление технического кислорода. По его словам, это необходимо, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранени, — сообщил изданию источник.

Отмечается, что Минпромторг просит производителей технических и медицинских газов предоставить информацию об уровне производства и потребления. Об этом же попросило ведомство и металлургические компании.

Ранее мы писали, что в Петербурге готовятся провакцинировать 600 тыс. трудовых мигрантов. Прививать мигрантов будут "Спутником Лайт". 

Фото: pixabay 

Теги: кислород в больницы, металлургические компании
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Аноним
Сегодня 9:35

Вот уж смешно, так смешно. Нужно не заставлять металлургов делиться техническим кислородом, а приобрести каждой больнице медицинский кислородный концентратор и даже не один. Приборы эти существуют разные и цена не слишком запредельная. Беда в том, что о существовании таких приборов просто не знает большинство медицинских специалистов.

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:08

Медицинские кислородные конценраторы безопасны, просты в обслуживании, не занимают много места, легко перемещаются с места на место, потребляют только электроэнергию, не являются дефицитом. Производят их в Китае, Европе и США.

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