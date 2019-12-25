Металлургов попросили поделиться кислородом с больницами

Компании попросили предоставить информацию об уровне производства и потребления.

Первый замминистра промышленности Василий Осьмаков попросил металлургические компании в России снизить потребление технического кислорода. По его словам, это необходимо, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В связи с ростом количества заболевших коронавирусом и потребности в кислороде Минпромторг предлагает проработать возможность временно перераспределить мощности его производителей, чтобы они снизили отгрузку технического кислорода и могли увеличить производство медицинского кислорода для системы здравоохранени, — сообщил изданию источник.

Отмечается, что Минпромторг просит производителей технических и медицинских газов предоставить информацию об уровне производства и потребления. Об этом же попросило ведомство и металлургические компании.

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