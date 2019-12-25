Петербург готовится к вакцинации 600 тысяч трудовых мигрантов

Прививать мигрантов начнут с момента поступления в Северную столицу вакцины "Спутник Лайт".

В Петербурге намерены провести массовую вакцинацию трудовых мигрантов. По данным "РБК-Петербург" данный процесс курирует Комитет по развитию туризма и АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".

На данный момент в городе работают не менее 600 тысяч иностранцев. В Москве трудовых мигрантов уже начали вакцинировать, скоро данный процесс стартует и в Петербурге.

Прививать мигрантов начнут с момента поступления в Северную столицу вакцины "Спутник Лайт". Поставки ожидаются уже в июле.

Ранее петербургские предприниматели согласились вакцинировать своих сотрудников.

Фото: Piter.tv