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Петербург готовится к вакцинации 600 тысяч трудовых мигрантов
Сегодня, 8:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург готовится к вакцинации 600 тысяч трудовых мигрантов

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Прививать мигрантов начнут с момента поступления в Северную столицу вакцины "Спутник Лайт".

В Петербурге намерены провести массовую вакцинацию трудовых мигрантов. По данным "РБК-Петербург" данный процесс курирует Комитет по развитию туризма и АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма".

На данный момент в городе работают не менее 600 тысяч иностранцев. В Москве трудовых мигрантов уже начали вакцинировать, скоро данный процесс стартует и в Петербурге.

Прививать мигрантов начнут с момента поступления в Северную столицу вакцины "Спутник Лайт". Поставки ожидаются уже в июле.

Ранее петербургские предприниматели согласились вакцинировать своих сотрудников.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, мигранты
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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Сегодня 8:47

Начало сериала "Выжившие"))))

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