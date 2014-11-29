Такое решение представители бизнеса приняли, чтобы избежать локдауна.

Петербургские предприниматели согласились вакцинировать своих сотрудников, передают "Невские Новости".

Ранее петербургские представители общепита совместно с руководителем управления Роспотребнадзора по городу Натальей Башкетовой обсудили нынешнюю эпидемиологическую обстановку. Так, на встрече участники подписали меморандум о добровольной вакцинации коллективов в течение двух месяцев на 60%.

Чтобы избежать локдауна, представители сферы услуг и торговли также готовы вакцинировать 60% своих сотрудников. Предприниматели попросили региональный Роспотребнадзор помочь им с выездной вакцинацией, а также не скрывать медицинские данные. Сотрудники Роспотребнадзора в свою очередь попросили бизнес не подделывать справки о прививке.

Недавно мы писали, что власти Петербурга примут решение о введении ковид-фри зон с учетом темпов вакцинации. В Петербурге изучают опыт Москвы, где такие ковид-фри зоны появятся в ближайшее время. Если удастся вакцинировать по 20 тыс. человек в сутки, то к осени образуется коллективный иммунитет. Для этого нужно, чтобы 2,6 млн человек сделали прививку.

Фото: pexels.com