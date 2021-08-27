Белый верблюжонок родился в "Приюте Белоснежки"

Мать, верблюд Ева, ранее приносила потомство только мужского пола — на ферме уже подрастают Ной и Саламыч.

В "Приюте Белоснежки", расположенном в Волосовском районе Ленинградской области, произошло знаменательное событие: впервые за десятилетие на ферме родилась самка белого верблюда. Об этом сообщили в региональном комитете по экологическому надзору.

Малышка появилась на свет утром 29 марта. Стоит отметить, что её белоснежная шерсть — явление временное: со временем она начнёт темнеть, и уже к годовалому возрасту верблюдица сменит окрас.

Основатель приюта Геннадий Натёкин рассказал, что мать, верблюд Ева, ранее приносила потомство только мужского пола — на ферме уже подрастают Ной и Саламыч. В этот раз роды прошли легко и без осложнений, ветеринарное вмешательство не потребовалось. Пока что у новорожденной нет имени. Владельцы фермы решили подождать, пока малышка окрепнет и твёрдо встанет на ноги.

Видео: ВКонтакте / Усадьба "Приют Белоснежки"