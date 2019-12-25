Орнитолог прокомментировал "появление" в Петербурге коричнево-бежевых ворон

Петербуржцев удивили вороны со светлым оперением. На самом деле они были и раньше, но встретить их можно не так часто.

На минувших выходных в Купчино заметили стаю ворон со светлым оперением. Некоторые горожане увидели птиц такого цвета впервые и удивились их существованию. На самом деле коричнево-бежевые вороны иногда встречаются, это вариант окраски обычного вида — вороны серой, рассказал Piter.TV сотрудник Зоологического института РАН, организатор орнитологических экскурсий Сергей Петров.

Автор фото, сделанных в парке Интернационалистов, предположила, что "белые вороны" являются птенцами.

Насколько это молодые птицы или взрослые — сказать сложно в данный период времени, поскольку молодые птицы с осени почти неотличимы от взрослых. Нужно понаблюдать. Такие варианты окраски случаются. Нечасто, но периодически мы их видим у разных птиц. Сергей Петров.

Светлая окраска считается аномальной. Изменения могут быть связаны с генетическими мутациями. Вреда птице они не наносят.

Подобные явления не так редки, особенно в городской среде, где естественный отбор действует иначе, чем в диких условиях.

В качестве примера Петров привел крякв, окрас которых может различаться. То, что птиц с оперением, отличающихся от нормы, становится больше, показывает, что другой цвет перьев никаких не мешает им жить и размножаться.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Лина Головнева