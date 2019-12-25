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Орнитолог прокомментировал "появление" в Петербурге коричнево-бежевых ворон
Сегодня, 13:09
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Орнитолог прокомментировал "появление" в Петербурге коричнево-бежевых ворон

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Петербуржцев удивили вороны со светлым оперением. На самом деле они были и раньше, но встретить их можно не так часто.

На минувших выходных в Купчино заметили стаю ворон со светлым оперением. Некоторые горожане увидели птиц такого цвета впервые и удивились их существованию. На самом деле коричнево-бежевые вороны иногда встречаются, это вариант окраски обычного вида — вороны серой, рассказал Piter.TV сотрудник Зоологического института РАН, организатор орнитологических экскурсий Сергей Петров. 

Автор фото, сделанных в парке Интернационалистов, предположила, что "белые вороны" являются птенцами.

Насколько это молодые птицы или взрослые — сказать сложно в данный период времени, поскольку молодые птицы с осени почти неотличимы от взрослых. Нужно понаблюдать. Такие варианты окраски случаются. Нечасто, но периодически мы их видим у разных птиц.

Сергей Петров.

Светлая окраска считается аномальной. Изменения могут быть связаны с генетическими мутациями. Вреда птице они не наносят. 

Подобные явления не так редки, особенно в городской среде, где естественный отбор действует иначе, чем в диких условиях. 

В качестве примера Петров привел крякв, окрас которых может различаться. То, что птиц с оперением, отличающихся от нормы, становится больше, показывает, что другой цвет перьев никаких не мешает им жить и размножаться. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Лина Головнева

Теги: вороны, орнитолог, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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