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В парке Интернационалистов живет стая бежевых ворон
Сегодня, 9:51
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В парке Интернационалистов живет стая бежевых ворон

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Птиц назвали "местной достопримечательностью".

Во Фрунзенском районе Петербурга заметили небольшую стаю белых ворон. Они живут по соседству с серыми, сообщили в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

Птицы летают в парке Интернационалистов. 

Вероятнее всего, это молодые птицы из одного выводка. Они не альбиносы и имеют красивый коричневато-светлобежевый окрас. Синантропизация раскачивает изменчивость.

написала автор снимков. 

На протяжении дня вороны ищут себе пропитание: проверяют помойки, крадут косточки у собак и заглядывают в кормушки. 

Один из пользователей отметил, что никогда не видел ворон такого цвета, а другой назвал их "местной достопримечательностью". 

Ранее эксперт объяснил, с чем связано агрессивное поведение ворон в Петербурге. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Лина Головнева

Теги: вороны, птица, стая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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