В парке Интернационалистов живет стая бежевых ворон

Во Фрунзенском районе Петербурга заметили небольшую стаю белых ворон. Они живут по соседству с серыми, сообщили в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".
Птицы летают в парке Интернационалистов.
Вероятнее всего, это молодые птицы из одного выводка. Они не альбиносы и имеют красивый коричневато-светлобежевый окрас. Синантропизация раскачивает изменчивость.
написала автор снимков.
На протяжении дня вороны ищут себе пропитание: проверяют помойки, крадут косточки у собак и заглядывают в кормушки.
Один из пользователей отметил, что никогда не видел ворон такого цвета, а другой назвал их "местной достопримечательностью".
Ранее эксперт объяснил, с чем связано агрессивное поведение ворон в Петербурге.
Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Лина Головнева
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