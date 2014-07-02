В парке Интернационалистов живет стая бежевых ворон

Птиц назвали "местной достопримечательностью".

Во Фрунзенском районе Петербурга заметили небольшую стаю белых ворон. Они живут по соседству с серыми, сообщили в группе "Птицы СПб и России" в "ВКонтакте".

Птицы летают в парке Интернационалистов.

Вероятнее всего, это молодые птицы из одного выводка. Они не альбиносы и имеют красивый коричневато-светлобежевый окрас. Синантропизация раскачивает изменчивость. написала автор снимков.

На протяжении дня вороны ищут себе пропитание: проверяют помойки, крадут косточки у собак и заглядывают в кормушки.

Один из пользователей отметил, что никогда не видел ворон такого цвета, а другой назвал их "местной достопримечательностью".

Ранее эксперт объяснил, с чем связано агрессивное поведение ворон в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Лина Головнева